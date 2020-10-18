少了林書豪(等待NBA機會)、易建聯(腳跟腱撕裂)兩大看板球星的大陸CBA新球季17日開打，沒想到賽前歡喜領到上季總冠軍戒指的廣東宏遠，卻在擁有雙外援優勢下，最後以113比138慘敗給全本土的浙江稠銀，創下衛冕軍在新球季開幕戰最多輸分的悲慘紀錄。

儘管外界早已提前不看好廣東可以衛冕，因為他們少了整季提前報銷的易建聯，卻沒想到開幕戰會輸得這麼慘，就算廣東總教練杜鋒很早就使出怒罵球員、狂敲戰術板等招式，企圖重新找回衛冕軍的士氣，卻還是挽回不了他們慘敗命運。

浙江爆冷搶下開幕戰勝利的頭號功臣，絕對是當家射手吳前，他全場投19中10，含三分球投10中6，13罰全進，貢獻生涯新高的39分、14助攻，程帥澎與劉澤一各拿25分；反觀廣東以趙睿20分最高，布魯克斯、威姆斯兩名外援共得19分。

至於17日另外一場新球季開幕戰，則由青島雙星102比94力挫江蘇南鋼，笑瀝青島的「台灣隆多」林韋翰，雖然未獲先發，卻替補打了26分鐘，投6中2、8罰8進，拿下13分、3助攻與4抄截的優異表現，替自己的CBA全新球季打出不錯開局。

(中時 )