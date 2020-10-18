王梓芠偷情人夫，慘被正宮抓姦在床。(取自微博)

正宮挺5月孕肚，帶著結婚證抓姦。(取自微博)

大陸女星王梓芠原本默默無名，在電視劇《如懿傳》飾演侍女「阿寶」成為她唯一代表作，未料她近日卻因為一部疑似與日籍人夫門間貞也偷情，慘遭懷有5月身孕的正宮抓姦在床暴打影片爆紅。不過王梓芠始終否認自己是第三者，強調子兩人關係清白，只是借宿關係，而影片中的男主角也終於打破沉默，在本月16號晚間透過社群網站，發文痛譙妻子。

王梓芠被懷孕正宮抓姦暴打片在陸網瘋傳，對此王梓芠相當委屈，喊冤與日籍男子門間貞也關係清白，自己也不是小三，影片是對方老婆帶著8名男子強迫穿著睡衣的她與門間貞也拍下的。

隨後更有網友發現，早在王梓芠發文喊冤前，男主角門間貞也早就在社群網站發文，聲明與老婆婚姻早已破裂，「之前離婚的時候她也一直家暴我，以及在我工作上鬧的情況下我選擇了退讓。我和王女士剛認識不久，是朋友，她也有男朋友。我在王女士家裡她的助理也在的情況下，高放女士帶了八個男人來家裡強制錄這個視頻，員警可以證明不是三者關係，並且高放女士簽了一個保證書因為是孕婦才不追究責任。」

門間貞也更痛譙妻子從3年前就不工作了，還嫌他薪水少，同時也向王梓芠與她的男友道歉，為兩人帶來困擾，「但是高放女士只想要錢來誣陷栽贓別人，用黑社會的手段帶八個人來別人家裡說是捉姦在床 逼迫錄了這個視頻。發到網路上惡意傳播消息，來損害王女士的名譽。想讓輿論來壓倒另一個受害者。」

不過正宮也在社群網站中，否認了帶8人強迫拍片的說法，「帶了我侄子和侄媳婦，視頻裡有他們聲音，警方有執法記錄，都有證據。如果我帶八個人，我還能讓他抱著小三，護著小三，捂著她的臉？」

(中時新聞網)