跨國民調機構「輿觀」（YouGov）15日發布一份針對亞太地區關於美總統大選的民調，結果顯示，相較亞太其他國家對拜登支持度都高於川普，台灣的川普支持度以42%高於拜登的30%。前陸委會副主委黃介正認為，這是因為川普對北京態度較強硬，讓台灣人有移情作用。

美國總統大選將近，「輿觀」調查結果顯示，亞太地區與歐洲地區相同，香港、菲律賓、泰國、澳洲、馬來西亞、印尼以及新加坡等國民眾，對拜登支持度都高於川普，反觀台灣的川普支持度卻以42%高於拜登的30%。

根據《TVBS》報導，黃介正表示，會出現這樣的情況，是因為川普強硬對抗北京，讓台灣人有移情作用，覺得說我們受到的壓力，有人幫我們出一口氣。同時，黃介正也在臉書上發文，並指出「大內宣奏效」、「台灣人沒有投票權」。

此外，這份民調結果也在PTT上引起網友熱議，網友們認為，「所以如果拜登當選，又有一票人要大轉彎了」、「不是啊 又沒有投票權到底調查這種東西要幹嘛」、「沒投票權結果一堆川粉在洗板也是很好笑」。

(中時新聞網)