面對新冠疫情病例急遽上升，英國政府日前宣布啟動「三級制封鎖」系統，將全英格蘭每個區域區劃分「中度」、「高度」或「最高度」的封鎖警戒狀態。不過，英政府仍不滿足，17日宣布禁止分隔居住在「高」與「最高度」警戒區的夫妻過夜，意外變成禁止異地夫妻「情慾流動」。

《衛報》指出，分隔在「高」與「非常高」警戒區的夫妻，除非有「泡泡」的支持，否則不得一同過夜，而只能在戶外見面。該禁令發布之際，倫敦大部分區域已進入第二級新冠病毒限制，而住在第二級與第三級的夫妻都必須遵守此一規定。

相反的，如果有「泡泡」的支持，分隔兩地的愛侶仍可彼此拜訪、過夜與一起出入公共場所。不過，如果其中一方的住家中，仍有多位成員一同居住，就不能前往另一半家中過夜。

報導表示，儘管新禁令是禁止危險區夫妻在室內戶動，卻被人詬病無疑剝奪已經困苦的異地愛侶的唯一「紓壓管道」。此外，在第一級與第二級的家庭中，卻沒有同樣規定的拘束，引發外界質疑留下防疫破口。

報導指出，疫情橫流期間只有39%的英國成年人處於性生活活躍。這不但打擊情侶的愛情生活，更造成他們缺乏紓壓管道。專家建議，基於身心健康，政府應該鼓勵成年人多多「為愛鼓掌」。

(中時新聞網)