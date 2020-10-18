香港宣布與新加坡達成原則性協議，要建立新航空旅遊的機制，不過台灣未被列入名單中。前民進黨立委沈富雄則指出，兩岸目前都沒有疫情，反而要儘速開放兩岸「旅遊泡泡」。

台灣與帛琉將開放旅遊泡泡，雙方入境都不需要隔離措施，互相開放邊境，將以團體行程為主，不開放自由行，且參與旅客必須提出核酸檢測（PCR）陰性證明；香港跟新加坡，將推出旅遊泡泡，只要出發前做病毒檢測，落地就不用隔離。前立委沈富雄呼籲，兩岸都沒有疫情，儘速開放兩岸旅遊泡泡。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中指出，因為我們現在講到旅行泡泡，有沒有新加坡，不重要；跟香港的關係，其實也沒那麼重要。他反而要鄭重呼籲兩岸，要有旅遊泡泡，因為現在大陸沒有疫情，台灣也沒有疫情，是全世界公認的，但是我們的衛福部長陳時中團隊，卻認為大陸任何事情都不可靠；沈富雄強調，但人家沒有疫情，就是沒有疫情。

沈富雄表示，兩岸來往既然這麼密切，應該要趕快實行兩岸旅行泡泡，你看多偉大、多有建設性。主持人趙少康則直言，你認為很好，但是政治不正確，衛福部長陳時中跟行政院長蘇貞昌都不會同意。

(中時新聞網)