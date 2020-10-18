台海情勢緊張，也引起不少人討論「護國神山」台積電加碼投資台灣，是否能保護台灣，不受戰爭威脅？前民進黨新竹縣黨部主委、現任縣議員邱振瑋表示，台積電增產，當然對台灣相對有保障，而現在情勢緊張，他透露新竹人認為不會戰爭，也不期望戰爭。

行政院針對台積電擴廠，2018年核定竹科園區擴建計畫，在寶山鄉徵收33公頃用地，從環評、用地徵收到都市計畫變更快速完成，去年底「竹科寶山一期」公告實施，相關工程陸續進場，預計今年底前完成做為台積電3奈米以下的研發重地。科管局緊接著辦理寶山二期擴建計畫，將徵收大崎村91.35公頃土地。

邱振瑋近日接受港媒《中評社》專訪，被問及台灣近年經濟變化，他提到，有些人認為，過去「中美對抗」下，台灣經濟受不小影響，但他分析，其實對台灣經濟影響的程度只佔了3分之一，反而去年底爆發COVID-19的疫情後，實施邊境管制，因此很多台商、資金都還留在台灣，沒有全跑掉。

此外，他也提到，全球科技龍頭台積電，最先進2奈米製造工廠計劃，就是放在新竹縣的寶山鄉，目前縣府正努力徵地中。

記者再問，台積電在全球半導體市場佔有很重要的一席之地，被台灣網友稱為「護國神山」，若台積電加碼投資台灣，是否可以保護台灣，不受戰爭影響？

邱振瑋回應，台海情勢現狀當然緊張，但是台灣人普遍認為不會開戰，且在地新竹人也認為「不會戰爭，也不期望戰爭」。他說，台積電是台灣也是世界科技龍頭，在台灣繼續投資設廠增產，當然對台灣相對有保障，且科技廠若遭受飛彈攻擊，全球供應鏈將跟著停擺。

他總結表示，台灣很多高科技產業多半子廠或子公司，也在大陸設廠，一旦在台灣的總公司受到重創，子公司也會身受其害。一旦開戰，就不是台灣問題、更是世界性問題，恐怕連中國大陸自己也受害。

(中時新聞網)