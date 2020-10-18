外交部長吳釗燮宣布台灣目前不向美國尋求全面邦交關係，拜登勝選機率較高？前外交部長程建人卻表示，現階段普雖民調不佳，但川普是非傳統式政治人物，他還有執政優勢，所以後續發展難以預料。

針對民進黨政府的美中策略，程建人接受香港媒體《中評社》專訪時表示，民進黨政府明顯走押邊策略，在美中兩強之間選擇傾美，的確近年台美關係有升溫，但對整體國際情勢，仍不可忽視大陸的影響力。而目前雖是台美外交進一步升級的好時機，民進黨政府卻自踩煞車，代表台美邦交成立短期內是不可行的。大家也知道台美恢復邦交可能性極微，民進黨政府忠實反映當前情況。

至於美國大選，程建人分析指出，撲朔迷離，就主流民調數據顯示，拜登要勝選的機率較高，但川普是非傳統式政治人物，現階段他雖民調不佳，但他在2016年也是以此方式當選，調性一路走來始終如一，也鞏固許多死忠支持者，這次美國大選，他又增加執政優勢，可操作工具增加，後續發展難以預料。

程建人點出，以他40年來跟美國人打交道的經驗，不管當選，美國人基本上都很愛國，都是美國第一，只是川普把美國第一做到頂，完全忽略國際與其他國家的感受，假如連任，沒有選舉壓力，川普的路線有可能轉圜，美國對台是否還會維持熱絡，有待觀察。

他也認為，川普不管當選與否，美中台之間的關係結構不會有太大改變，但如果拜登上台，美國重返多邊主義，對兩岸的處理方式可能調整，因此台灣要設想兩套劇本因應。

(中時新聞網)