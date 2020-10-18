據大陸央視財經報導，引述設據顯示大陸國慶、中秋雙節過後，現貨玉米的均價最高超過了每噸2600元（人民幣，下同），創下近4年以來的新高。作為大陸產量最大的糧食作物，玉米的價格變化也會向外傳導。9月以玉米為原料飼料價格比上年同期上漲超過7％。

此外，玉米加工下游產品澱粉、酒精等價格也大幅上漲，玉米酒精價格9月年增率幅度超過22％；玉米澱粉價格也從年初2220元每噸上漲到近日的2900元左右、漲幅超過30％。

而預測機構更是給出4000萬噸—5000萬噸的供需缺口，大陸國家隊也已出手高價收糧，在這種情況下，各企業對後續玉米價格非常有信心，補庫需求強烈，甚至出現了部分糧企搶購玉米的場景，推動玉米價格進一步上漲。

面對玉米等糧價的持續上漲，大陸農業農村部部長韓長賦稍早接受專訪表示，這是糧食生產成本連年上升、糧價多年低迷情況下的恢復性上漲，漲幅並不大，屬正常的市場波動。

行業人士預測，隨著主產區玉米上市量逐步增加，國家臨儲玉米出庫，貿易商加快出售手中存糧，以及進口玉米和替代品陸續到港，玉米市場供應形勢將逐漸轉向寬鬆，短期內價格有望保持穩定或小幅回落。

(旺報 )