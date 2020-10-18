大陸十三屆全國人大常委會第二十二次會議17日經表決通過關於修改《專利法》的決定，將於2021年6月1日正式實施。根據央視報導，修法後將針對實踐中，專利維權存在舉證難、成本高、賠償低等問題。修改後的專利法新增懲罰性賠償制度。即對故意侵犯專利權，情節嚴重的，人民法院可以在按照權利人受到的損失、侵權人獲得的利益或者專利許可使用費倍數計算的數額1到5倍內確定賠償數額。

此外，也將提高法定賠償額。將法定賠償額上限提高至500萬元（人民幣，下同）、下限提高至3萬元，以實施嚴格的智慧財產權保護，顯著提高違法成本，體現加大專利保護力度、鼓勵創新的導向。

同時新法中也研究完善舉證責任。為解決專利案件的舉證難問題，進一步完善了證據規則，在權利人已經盡力舉證，而與侵權行為相關的帳簿、數據主要由侵權人掌握的情況下，人民法院可以責令侵權人提供，從而減輕權利人的舉證負擔。

另外此次修改《專利法》也一併完善行政保護相關制度、新增了誠信原則等內容，以進一步提升專利保護效果和效率。

(旺報 )