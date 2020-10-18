大陸疾病預防控制中心官網10月17日發佈消息稱，近日大陸疾病預防控制中心對青島新冠肺炎疫情溯源調查過程中，從工人搬運的進口冷凍鱈魚外包裝上的陽性樣本中，檢測分離到新冠活病毒。（圖／大陸疾病預防控制中心官網）

大陸疾病預防控制中心官網10月17日發佈消息稱，近日大陸疾病預防控制中心對青島新冠肺炎疫情溯源調查過程中，從工人搬運的進口冷凍鱈魚外包裝上的陽性樣本中，檢測分離到新冠活病毒。這是國際上首次在冷鏈食品外包裝上分離到新冠活病毒，並證實接觸新冠活病毒污染的外包裝可導致感染。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，大陸疾病預防控制中心指出，本次從青島冷鏈食品外包裝分離出活病毒，是首次在實驗室外證實在冷鏈運輸特殊條件下，新冠病毒可以在物品外包裝上存活較長時間，意味著新冠病毒以冷鏈物品為載體，具備「遠距離跨境輸入」的可能。

中國疾病預防控制中心官網10月17日發佈消息稱，近日中國疾病預防控制中心對青島新冠肺炎疫情溯源調查過程中，從工人搬運的進口冷凍鱈魚外包裝上的陽性樣本中，檢測分離到新冠活病毒。（示意圖，與本文無關／pixabay）

在特定環境條件下，物品表面存活的病毒可能導致無有效防護的易感接觸者發生感染，感染風險人群主要為冷鏈物品從業人員。本項發現顯示，在防範境外感染者輸入的同時，需注意在境外被病毒污染的冷鏈物品將病毒輸入的風險。

大陸疾病預防控制中心稱，現有研究和防控實踐顯示，新冠肺炎不是「食源性」疾病，未發現通過攝入食物導致感染的情況。迄今為止，也尚未發現消費者因接觸污染的冷鏈海鮮產品而感染的病例，因此大陸消費者的感染風險極低。新冠病毒的主要傳播途徑仍為經「呼吸道飛沫」和「密切接觸傳播」。同時大陸相關部門已經加大進口冷鏈食品新冠病毒監測、消毒等措施，一般民眾只要注意保持清潔、生熟食分開，仍然可以正常購買和食用進口生鮮食品。

此外，對於相關行業從業人員的日常防護建議，國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制綜合組，近期印發的《新冠肺炎防控方案（第七版）》已要求各地落實冷鏈食品相關從業人員的日常防護、健康監測和核酸主動篩查，改進生產、加工和交易環境衛生條件，降低從業人員感染風險。

大陸疾病預防控制中心也建議，工作中經常與具有較高新冠病毒污染可能的冷鏈產品密切接觸的行業從業人員，如從事冷鏈產品裝卸、加工、銷售等的人員，需增強自我防護意識，做好日常防護，避免讓皮膚直接接觸可能被污染的冷鏈產品。在接觸冷鏈產品後，尚未脫掉可能被污染的工作服，並洗手消毒前不要摸口、鼻、眼部，工作完成後需立即洗手消毒，並定期進行核酸篩查。

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(中時新聞網)