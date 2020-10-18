「疫情爆發後生意全無，我在中南半島的台商朋友都打電話來關心，主動提供傢俱、機油、咖啡等各種產品讓我賣，這份情義令人感動，我想我做人還算成功。」鴻毅旅行社董事長蔡家煌坐在台北總公司內，侃侃而談疫情突圍，桌上擺著的是剛泡好的「旅啡莊園」咖啡，正是他的新事業。

1958年生的蔡家煌，從畢業後就投入旅遊業，從小弟做起，31歲創立鴻毅旅行社，專做中南半島旅行社，每年出越南團達8萬人次，一年營收3千萬元，同時也是越南最大的華人地接社，賺不少外匯，也讓他贏得「越南王」的稱號。

疫情爆發後損失慘重，預付的越南房費、包機訂金全部泡湯，轉做國旅也賺不了錢，苦撐半年後陸續裁員，國內外400多位員工裁剩一半，這樣的結果，讓蔡家煌直呼：「真正是啞巴壓死囝（台語，有苦難言）！」

在疫情爆發前，蔡家煌創立的鴻毅旅行社，每年出越南團達8萬人次，越南覓港的「黃金橋」（Golden Bridge）正是熱門景點。（圖／長榮航空提供）

「說實在，我真的很痛苦，也有點在逃避！疫情爆發後，我在3月時如果能夠當機立斷資遣，上半年不用也賠逾5千萬元，賠3千萬元就差不多了，而且員工也能領失業補助、趕緊換跑道！但那時，同業一裁員就被政府關切，誰敢亂動？」蔡家煌坦言，相較17年前SARS爆發，他馬上休業關門、重新裝潢辦公室，3個月後安然度過風暴，這次的打擊遠超過他的想像。

「看不到明天才焦慮，員工們沒事做很痛苦。公司30多年了，收掉真的不甘願！」於是他透過台商會長幫忙，從印尼亞齊省進口曼特寧咖啡豆和巴布亞紐幾內亞引進高海拔的阿拉比卡咖啡豆，創立「旅啡莊園」品牌，「這批豆子品質非常好，我特別請2018年的世界冠軍的烘豆師代工烘豆，烘出來的咖啡潤喉回甘、果香馥郁。」

儘管被笑是「門外漢」，蔡家煌仍大手筆引進印尼亞齊省咖啡原豆，一次進口就是一貨櫃。（圖／旅啡莊園提供）

在大方退佣之下，靠著員工、同業互努力推銷，咖啡相關產品至今賣出1.6噸，進帳100多萬元，不無小補。「公司還能撐下去，我賠一億也沒關係，但事業體質若不能趕快轉型，錢就是白花了。」身為領導的蔡家煌很清楚，比疫情更可怕是經營者沒有方向，他一邊賣咖啡一邊努力找新出路，賭上越南王的榮耀，這場淘汰戰只許贏不能輸。

蔡家煌天天與員工泡咖啡研究，以深入了解咖啡知識。（圖／王永泰攝）

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(中時新聞網)