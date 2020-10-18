用賓士車載國外客人出遊，圓了劉哲賢的個體戶創業夢。「我出社會後跑貨運賺錢，如果要月賺6萬以上，一天要跑10小時，雖然愛拼就會贏，但10年一到依規定就得換新車、重新繳貸款，我擔心萬一生病沒辦法出車就沒收入，一直覺得沒安全感，便將卡車賣掉轉行。」33歲的劉哲賢說。

因此，兩年多前，劉哲賢跟著前輩買賓士，專攻港澳東南亞等華人來台自由行，車隊有7位司機，一塊在臉書上經營「ST台灣跑車旅遊」。一開始生意不穩，靠前輩或旅行社轉介的車趟一個月約賺4萬多元，隨客源累積，一年後月入10萬。

疫情發生後，外國旅客無法來台，劉哲賢光是車貸、房貸、加上平日開銷，一個月就要7萬元，壓力大到狂冒白頭髮。

所幸5月國旅解封後，生機乍現。「我們開的9人座禮賓車比遊覽車貴，在國旅市場不吃香，不過今年登山旅遊很熱門，遊覽車不能上山，我們在這一塊有跑出成績。暑假時一個月出車20天，暑假結束後，民眾出遊變少，現在跑1天休3天。車隊的人平日去跑代駕、工地擦油漆、跑外送兼差，不然車貸繳不出來；轉眼快入冬，國旅也要進入淡季，不過聽前輩說，因為冬天太冷，很多金馬鄉親喜歡來台灣玩，希望會是新的商機。」

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)