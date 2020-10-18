旅行社進入前所未有的寒冬，專帶外國人遊台的MyTaiwanTour（飛亞旅行社）卻逆向徵才，38歲的執行長吳昭輝受訪時，以巴菲特危機入市比喻，在國境封閉之下，更高層次的國旅有待開發，需要更多人才來規劃。

2013年成立的MyTaiwanTour，在Inboud（接待外國人來台）市場很有名，服務過天后瑪丹娜、萊恩．雷諾斯（電影《死侍》男主角）、俄國政要等重要人士，一年營收破億，2018年獲得接待日客來台的最大旅行社三普旅遊集團150萬美元的策略型投資，前程看好，然而新冠肺炎爆發後生意全倒，吳昭輝無奈的說：「很多前輩都以為這波很快結束，沒想到一發不可收拾。」

有各式外語人才的MyTaiwanTour，過去專做帶外國人遊台灣的生意。（圖／翻攝自官網）

MyTaiwanTour轉攻精緻國旅，推出三合院手作藍染體驗等行程。（圖／翻攝自官網）

MyTaiwanTour從6月開始轉攻國旅，像是推出屏東林邊老宅屋頂辦桌的活動、「微笑台灣」長濱看海慢活兩日遊，或帶客人採花後請花藝老師教插花、做瑜伽等強調身心靈提升的旅遊，目前一個月營收上百萬元。

「其實我不悲觀，國旅團過去習慣低價團、走馬看花，因此跟團的人不多，但這是因為旅遊產品缺乏更精緻化更高層次的選擇，這是很大的商機。你看，不少台灣人到日本願意花很多錢，台灣旅遊也有那樣的潛力，只是需要再包裝。」吳昭輝分析。

親子共遊天然野溪，是少見的國旅行程。（圖／翻攝自官網）

在疫情下，旅遊業陷入現金流之戰，眼下存糧變得非常重要，有些業者陸續關門休業保存子彈，有些則積極找財源，儘管MyTaiwanTour上半年透過政府標案打平營收，吳昭輝還是申請國發會「新創事業特別股」上千萬資金。

「現在退出市場的話，品牌會被忘記、人才也難再找回來，但我沒那麼悲觀，巴菲特強調危機入市，疫情再持續下去，市場將有大變化，接下來除了要有足夠的現金流，我相信新型態的精緻旅遊將會是度過危機的一大武器。」

吳昭輝認為國旅市場待開發，轉型推出更精緻、更高層次的產品。（圖／王永泰攝）

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(中時新聞網)