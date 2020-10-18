機場接送運量大跌，JoinMe推出家庭或個人出遊包車服務因應。（圖／黃威彬攝）

什麼叫毀滅性打擊？原本一天2千趟的車次瞬間歸零的全台最大機場接送平台JoinMe，從天堂掉到地獄，然而靠著當「快遞」、全台遊樂園接駁服務，硬是切了不少條「外快」出來。

JoinMe發言人何惠雯說：「我們以前光機場業務就忙不過來了，JoinMe的註冊會員約10萬人，6成是信用卡服務趟次、4成是直客預約，淡季時1天機場接送1500趟，旺季時則一天破2千趟，1月大陸傳疫情，2月運量雪崩，3月只剩個位數，機場接送做30年，真的沒有看過這種數字，欲哭無淚……」

「不過我們應變很快，馬上在JoinMe官網以及LINE等社群平台推出全台遊樂園接駁服務，剛好趕上暑假出遊熱潮。以台北—六福村這條路線，到你家載你去樂園玩，吸引不少國高中生來訂，6個同學各自撕一張200塊的振興券給司機，爸媽也安心。」

JoinMe平台上有4人、6人、9人座等各種車型，除了做樂園接駁服務，目前最新服務是「市區微搬家服務700元起」、「登山口或露營點的中長程接駁」、「連假搶不到高鐵票的返鄉接送」，希望找出更多生路。

雖然營收依舊入不敷出，但JoinMe的母公司全鋒並沒有裁員，「在JoinMe平台上登記合作的車行司機有上千人，他們首當其衝，很多人跑美食外送兼差，辛苦等待平台重現生機。公司內部同仁們也有自知之明，努力提案子，目的是就是活下去、做好解封的準備！」

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)