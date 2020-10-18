【1】美國安顧問稱 陸尚無力兩棲攻台

美國白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）16日表示，現階段中共兩棲作戰能力有限，攻打台灣並不容易。但隨著中共軍力擴張，也許10到15年後就有能力兩棲攻台；因此台灣應投入更多經費強化防禦工事，以應對未來可能的侵略或任何中共孤立台灣的手段。

【2】萊豬換BTA 仍在營造良好氛圍

總統蔡英文8月底宣布開放含瘦肉精美豬美牛進口，並稱符合國家整體利益、促進台美關係，各界均認為台美雙邊貿易協定（BTA）有譜。不過，經貿單位坦承，雙方仍在營造推動良好氛圍的階段，具體規畫仍待說明。立委批評，如果開放萊豬只是換到氛圍這種不切實際的東西，那麼人民的健康對蔡政府來說也太廉價了，所謂的良好氛圍，只是自我感覺良好。

【3】香港航管指 無法接受立榮進入

立榮航空9051軍包機前天從高雄小港機場起飛前往東沙島，被香港航管區禁止進入，昨傳出是我方主動取消進入要求調頭，交通部民航局昨晚公布區管中心通聯紀錄，還原當時交接過程，根據通聯紀錄，是港方明確表達不接受立榮航班進入。

【4】年薪10年增6萬 年輕人成家難

台灣近來又出現漏夜排隊、瘋搶買房的奇景，投資客套利更推升房價翻倍漲；但根據主計總處2019年各年齡平均所得收入資料，30歲以下與30至34歲年齡族群，年所得僅較2009年分別增加6.9萬、5.9萬元。所得「龜速」成長，完全跟不上飆漲房價。

【5】玖壹壹拒當人夫 健志想把妹到老

平民天團玖壹壹事隔2年推出新專輯《LOCAL》勢如破竹，同名主打歌成了2020年最夯舞曲。3人都是天生嗨咖，對於感情觀也很有自我主張，洋蔥與女友愛情長跑7年，可望是最早結婚的成員；健志不想被婚姻束縛，幽默說：「洋蔥家旁邊蓋了新的養老院，以後我去住那邊就好了，70幾歲還可以把妹。」春風也不想結婚，「如果能有一個小孩，不用結婚的話也不錯」。

(中時新聞網)