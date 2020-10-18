日籍投手田中將大與紐約洋基合約到期，日媒傳出老東家樂天金鷲開出20至25億日幣的高薪請他回家。田中下個月滿32歲，回日職當然不錯，但他旅美的日子可能還未結束。外界建議先發投手短缺的洋基可以減價簽回他。

田中將大在美職7年累積78勝46敗，3.74自責分率，是合格的先發輪值，但今年季後賽表現不佳，又有容易挨轟的毛病，他的戰力已不符年薪2200萬美元的投手。《紐約郵報》懷疑洋基是否還會開合格報價(1890萬美元)給田中，即使如此田中也未必接受1年短約。

洋基2014年與田中簽下7年1.55億美元、附有不可交易條款的合約，田中從未有重大傷病，也沒有鬧出場外事件，連6季繳出10勝以上(本季3勝)。他在傷兵累累的洋基陣中穩定出賽，即使今年春訓被強襲球打頭也能回歸，如此勇健的投手並不多見。

《紐約郵報》引述一位國聯球探的話：「田中仍擁有足夠的棒球智商來應付對手的打線，他是一個好投手。」數據也顯示田中的招牌指叉球狀態下滑，過去兩季改以滑球為主。他想留在大聯盟是沒問題的，應該還有兩年2600萬美元、3年3600萬美元的身價。

(中時新聞網)