60歲的劉先生，有糖尿病史但平時身體還算健康。一週前患有小感冒合併喉嚨痛症狀，這兩天突然頸部腫大疼痛，伴隨著發燒與畏寒，呼吸困難。家人連忙帶他來急診就醫，經耳鼻喉科醫師診斷為「深頸部感染」且深頸部蓄積大量膿液。醫師此時發出病危通知，並告知須立刻接受手術治療。患者在接受緊急「頸部膿瘍切開引流手術」後，手術當天晚上，患者的頸部腫脹和

呼吸困難已大幅改善，再經過一週的傷口照護與抗生素治療後，平安康復出院。

深頸部感染是危險且致命的疾病，常見原因包括齒源性感染（齲齒、牙周病、根尖囊腫等）、上呼吸道感染、食道異物損傷等因素，使細菌感染並入侵深頸部筋膜間隙，造成頸部發炎腫脹及化膿，一般症狀可能包括進展性的咽喉疼痛、吞嚥困難、牙關開合受限、發燒畏寒，情況嚴重者，濃液與腫脹的組織會往內壓迫呼吸道造成患者窒息甚至死亡。此外，深頸部感染有時亦會侵犯腦部、脊椎、縱膈腔等鄰近器官，或感染擴散全身而引發敗血症。根據文獻指出，深頸部感染的範圍一旦擴散至縱膈腔內，若再加上病人本身罹患有糖尿病或免疫相關疾病時，其死亡率可高達50%。因此，及早診斷，及早治療，才能提高治癒疾病的機會。

過去研究指出，具有糖尿病的患者有較高得到深頸部感染的風險且有較差的預後，主要原因為糖尿病造成的免疫功能低下所致。然而，其他亦會影響免疫功能的疾病，像是慢性腎衰竭、肝硬化等，過去並沒有相關研究來探討具有這些共病症的患者是否亦會提高得到深頸部感染的風險及其個別預後如何。

因此，筆者與蔡明劭醫師，及中醫科楊曜旭醫師與健康資訊流行病學研究中心團隊，運用台灣健保資料庫與長庚醫學研究資料庫進行研究，目前已發表5篇深頸部感染研究於 SCI 高品質國際學術期刊（Laryngoscope, Scientific Reports 等），此榮列研究發現，患者若同時合併有肝硬化、腎衰竭、類風溼性關節炎、紅斑性狼瘡、第一型糖尿病患者等，會造成免疫功能低下的疾病，容易提高深頸部感染的風險，且個別預後情況皆不同。嘉義長庚團隊的研究成果為全世界的醫師提供深頸部感染治療的重要參考，也讓世界看見台灣的醫學研究實力，提升台灣醫學研究的國際能見度。

本研究團隊醫師也特別提醒，民眾若有頸部疼痛腫大、吞嚥困難、呼吸困難等疑似深頸部感染的症狀，切勿拖延，宜盡速就醫檢查接受治療。

醫師簡介/張耕閤醫師 嘉義長庚耳鼻喉科主治醫師(長庚醫訊)

(中時新聞網)