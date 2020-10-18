台北市長柯文哲認為蔡總統不會想要關中天新聞，並回應媒體詢問「不是她的意思，那是管不動院長 (蘇貞昌)？」時說「哇，妳內行的！」前立委孫大千今天在臉書表示，如果柯文哲的猜測是正確的，那麼「中天新聞是否會被關台？」將會成為「蔡總統是否提前變成跛鴨？」以及「蘇貞昌會不會變成現代鰲拜？」的重要指標。

孫大千說，從過去半年以來，蘇貞昌仗著主導防疫工作，獨攬大權，霸氣十足。身為行政院長，竟然不顧身兼黨主席的蔡英文總統的任期尚未過半，頻頻公開力拱鄭文燦參選下屆總統，顯然根本沒有把蔡英文總統放在眼裡。

他說，在中天執照的審查過程中，雖然民進黨高層一再釋放並未有預設立場的訊息。但是從NCC 磨刀霍霍的備戰動作，很明顯的可以看出和黨內高層的意志有明顯落差。究竟是誰在給NCC撐腰？更是值得令人再三推敲。

孫大千說，民進黨內究竟是否會發生跛鴨和鰲拜的對決？這個謎題的解答很快就會揭曉。

(中時 )