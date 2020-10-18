未來一周都是東北風影響的天氣型態，周三至周五(21~23日)有熱帶擾動往南海移動，有增強為17號颱風「沙德爾」的機率，與東北風產生共伴效應，導致新竹以北、東半部有局部雨，北部山區、東半部雨勢最大，有大量降雨，北台灣降溫，周五六微冷空氣南下，最低溫來到20度。

氣象局表示，今天受東北風影響北北基宜大雨特報，還有下豪雨的機率，沿海風強浪大。周一（19日）水氣仍多，基隆北海岸、宜蘭、大臺北山區降雨明顯且持續，花蓮短暫雨，4地區可能有局部大雨或豪雨；桃園以北、台東則是局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部及中部山區短暫陣雨。這周降雨以桃園以北、東半部為主，天氣較涼；中南部留意日夜溫差。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿，歐美模式皆模擬「熱帶擾動」於周三、四(21、22日)通過呂宋島往南海移動，將與東北風產生「共伴效應」，挾帶更多的水氣，造成大量降雨且範圍擴大，周三至周五上半天(21~23日) 新竹以北及東半部有局部雨，北部山區、東半部雨勢大；中南部雲量增多；北台氣溫漸降。但模式模擬仍有誤差，共伴效應是強是弱，要持續觀察。

吳德榮說，周五下半天、周六(24日)東北風水氣減少，天氣好轉，大台北雨後多雲、北部山區、東半部仍有短暫雨；桃園以南晴朗穩定，有些微冷空氣南下，各地早晚稍有寒意。

歐美模式模擬顯示，周三四熱帶擾動在呂宋島附近，將與東北風產生「共伴效應」，挾帶更多的水氣。(圖擷自tropical tidbits)

(中時新聞網)