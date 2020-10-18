2020公共衛生聯合年會昨於台灣師範大學舉行，衛福部長陳時中在專題演講時脫稿演出，他提到防疫過程壓力不小，他說要找到防疫的有效辦法，也要維持心情輕鬆，「我去唱個歌就被人家一直罵」。這番話引來許多網友議論，臉書粉絲專頁「白色正義聯盟」則痛批，「防疫不可能ㄍㄧㄥ好幾年，你的官位才會ㄍㄧㄥ好幾年吧！」

陳時中昨指出，台灣防疫有成，現在的困難是如何才能維持更好，但防疫不易，「要找到一個能夠兼顧防疫，又能讓心情輕鬆，得找出自處之道，如何與病相處之道」。他說這個過程壓力大，「疲乏到可以擊潰自己的成績」，所以才會到演唱會高歌，「我去唱個歌就被人家一直罵」，揶揄自己先前參加歌手詹雅雯演唱會，狂被輿論攻擊的情況，他說有時候防疫不能ㄍㄧㄥ太久。

對此，臉書粉絲專頁「白色正義聯盟」痛批，在野黨辦萊豬公聽會陳時中不去，萊豬審查時，陳時中答非所問，關於自費醫材上限，陳時中今天一紙公告隔天就實施，現在卻說唱首歌被大家一直罵。

該粉專質疑，台灣人輸出國外確診病例解決了沒？口罩國家隊沒熔噴布、大廠康匠偷跑製造醫療口罩處罰了沒？該粉專最後痛批「防疫不可能ㄍㄧㄥ好幾年，你的官位才會ㄍㄧㄥ好幾年吧！」

(中時新聞網)