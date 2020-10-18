還記得8月27日季後賽首輪期間，公鹿率先因為黑人遭白人警察暴力執法致死，引發聯盟再次停賽風波嗎？當時就謠傳湖人、快艇兩隊私下投票不想繼續打完球季，等同決定罷賽，隨後證實只是烏龍一場，相隔1個多月後，湖人總教練佛格親上火線澄清了。

佛格是在播客節目上回憶當時狀況，「我們有3天時間不太確定，我知道我們一直有完成賽季的打算，當然我們有一兩個球員對於社會正義議題感覺很憂心，也有不能完成賽季的可能性，但我清楚我們球隊與領導階層想法，我們想打完。」

「當那則『湖人與快艇投票不打完球季』的報導出來，我震驚了，我真的嚇到了，我不明白那是什麼意思，」佛格說，「我們跟球員進行面談，了解他們想法，那只是一次非正式投票，調查當時他們感受，接下來情況很清楚，我們有意留下。」

事實上這次的短暫停賽風波，僅維持不到兩天就告落幕了，根本不像謠傳一樣打算罷賽到本季結束，況且要不是湖人選擇打完，怎麼可能有機會拿到上季總冠軍，難怪佛格會如此震驚這種謠言，只能說謠言止於智者，事實也永遠勝於一切！

(中時 )