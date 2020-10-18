韓流天王Rain和第一天然美女金泰希結婚3年育有2女，幸福甜蜜生活羨煞旁人，近日他邀演員權相佑上自己的YouTube節目《Season B Season》，兩人大方談和妻子的相處點滴，互相放閃畫面，讓網友看了都笑翻。
Rain這次邀來同樣是演藝圈好老公代表的權相佑，兩人同樣愛健身，私下常相約，這次一起車兜風吃美食，談到和妻子的互動，權相佑放閃表示，和老婆孫泰英結婚12年，還是像在談戀愛，他還透露「老婆從沒在我面前展現生理現象，沒聞到味道過，也沒聽過聲音」，讓Rain相當驚訝。
接著權相佑反問他們夫妻呢？Rain也大方說「我每天早晚都會親親」，自豪用行動，展現對老婆金泰希的愛意，沒想到卻被權相佑吐槽「親親不是隨時隨地都要做的嗎？你只有早晚親嗎？」技高一籌回應讓Rain也忍不住尷尬笑了。
而兩人幽默較勁與妻子恩愛程度，逗樂不少網友，另外，權相佑也說到，老婆很放心他和Rain出門，但結婚初期常避開好友宋承憲的來電，因為每次聽到電話中的背景音樂，都是夜店曲風，Rain則說當然囉，因為他單身，兩人最後更隔空喊話想念宋承憲。
(中時新聞網)
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