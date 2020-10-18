總爺社區劇場「曾文溪的一千個名字」25日將於台南總爺藝文中心中山堂演出，免費索票。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

由23位在地素人演員參與演出的「曾文溪的一千個名字」社區劇場，經過4個月的戲劇訓練，25日將於台南總爺藝文中心中山堂免費演出，以讀劇的演出方式，演繹以曾文溪為主題的戲劇故事。

總爺社區劇場已邁入第3年，素人演員跨越老中青三世代，多為在地退休教師、大學生、家庭主婦所組成，希望透過參與社區劇場，為地方付出並協力建立在地記憶故事。今年招募的素人演員有8位為往年之舊生，足見社區劇場在地方逐漸做出口碑，以及藝文扎根的初步成果。

本次社區劇場讀劇演出，由阿伯樂戲工場為學員開設肢體探索課程；台北藝術大學劇場設計系畢業的李婕綺擔任舞台設計，以具「10月雪」美稱的甜根子草及紗幕，寫意地表現曾文溪意象；麻豆在地舞蹈家陳佳宏擔任舞蹈設計，由專業演員、舞者、樂手與社區演員共同創作演出「曾文溪的一千個名字」。

文化局表示，此次計畫為文化部藝文教育扎根補助計畫，希望透過劇場及系列活動逐步凝聚在地居民對地方人文關懷意識，帶起地方藝文風氣；期許能吸引更多民眾參與藝文活動，並培植以在地居民為主的藝文群體，作為地方藝文創作的力量與推手。

(中時 )