道奇先發投手伯勒(Walker Buehler)在18日扮演救世主，主投6局無失分，助隊3-1殺退勇士而挽救危局，雙方3勝3負將以第7戰決生死。勇士王牌左投佛萊德(Max Fried)失手，首局就挨了雙轟，今年的國聯與美聯冠軍戰都打到第7場。

勇士第2局連續3支一壘打，攻到無人出局滿壘，但是投手伯勒奮勇連K兩人，再以滾地球出局化解危機。之後勇士兩度突破二壘也無功而返，伯勒被敲7安卻一分未失，畢竟道奇已無退路，即使壘上有人他仍愈戰愈勇。直到伯勒退場，勇士才在第7局靠著馬凱奇斯(Nick Markakis)三壘打與小阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)的二壘打攻回1分。

道奇首局就展現求生意志，席格(Corey Seager)、騰納(Justin Turner)轟出「背靠背」陽春炮。勇士投手佛萊德可能心理受影響投出四壞保送，道奇抓緊機會由威爾史密斯(Will Smith)、貝林傑(Cody Bellinger)連續敲安打追加第3分，給自家投手伯勒壯膽。

席格棒子火燙，國聯冠軍賽累積個人5轟，只差1支就可追平2011年克魯茲(Nelson Cruz)在美聯冠軍賽的6轟紀錄。席格系列賽打擊率高達0.429，如果道奇最後活下來他可算是第一功臣。至於紅鬍子騰納在季後賽累積39打點已經成為道奇隊史第一人。

(中時新聞網)