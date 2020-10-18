昨（17）日，台南連續發生4起震度4級的地震，讓許多在當地的人都覺得有點「心慌慌」。有網友在經過安平漁人碼頭時，也看見的詭異的景象，幾群小魚不斷在水面狂跳，讓她懷疑是否和地震有關，照片PO出後也引來不少在地人解惑。

網友昨日在安平漁人碼頭看見魚群狂跳的詭異畫面(圖/翻攝自台南爆料公社-台南最大社團)

這名女網友在臉書社團《台南爆料公社-台南最大社團》中發文，表示自己在17日晚間大約9點半的時候，在台南安平的漁人碼頭看見詭異的現象，有幾群小於不斷在海面上狂跳，甚至有些還直接跳出水面，讓她懷疑跟地震是否有所關聯。

不少網友看到照片後也都非常震驚，紛紛留言：「感受到震波，不安的跳躍！」、「不過是算巧合嗎？是在9點半拍到，而地震發生就在23點03分」、「大地震怪象：跳出水面的魚」、「真的天有異象，動物昆蟲都會有前兆」、「我也有看到耶！當時還沒跟地震聯想一塊」。

但有在地人就出面解釋，提到這種現象其實平常也很容易看見，「其實是下面有竹梭魚在追罷了」、「那是底下有大魚在追，跟地震沒關係」、「跟地震沒關係，通常都是底下有大型掠食者，才會這樣，釣魚人其實都很常看到」、「一到晚上都會這樣啊，正常的」、「這其實真的平時偶爾就會有的現象，只是剛好今天地震多」、「青鱗魚容易受驚嚇，只要夜間有強光或遭大魚追趕，甚至是漁船靠近，也會造成他們一窩瘋地跳出海面」。

(中時新聞網)