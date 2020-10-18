「聽說用蘇打水洗頭髮比較滑順？」為了減少使用化學物質，有人特地選擇poo-free的洗髮精，或改用蘇打水清洗頭部。對此，新竹國泰綜合醫院皮膚科主任陳怡安提醒，萬一蘇打水調配不當，可能會傷害頭皮，還會讓髮質變得更脆弱喔！

陳怡安醫師說明，頭部清潔是日常生活中重要的一環，不但讓個人感到舒適度，也是社交禮儀的關鍵。由於一般洗髮精含有界面活性劑，利用親油端吸附油脂，親水端去接觸水分子，沖洗後達到清潔的目的，若選擇合適的產品，停留時間不要過長並經過徹底洗淨，通常不至於造成危害。

雖然頭部清潔的重點是頭皮，但是頭髮的狀態反而是外型扮演的重要角色。通常日常頭部的清潔程序，可先從頭皮開始，稍做按摩後再順著髮絲去除髒污。使用洗髮精時，可依照產品特性與個人需求，均勻抹上。如果在意長髮的柔順感與光澤度，可以在較遠離頭皮的髮梢處，使用溫和的潤護髮產品。

提到許多人夢寐以求的秀髮滑順感，會因個人髮質上角質蛋白的差異，以及含水量不同受到影響，環境中乾濕度或酸鹼性的變化，也會造成電荷上的改變，讓頭髮變得毛燥。

如果民眾自行調配蘇打水後，用來洗頭髮有一定的風險，因為蘇打水添加的碳酸氫鈉呈弱鹼性，萬一用量不當造成酸鹼中和的反應過度，可能會傷害頭皮的角質層，長期下來也容易讓頭髮脆弱而變得不滑順。若有頭皮或頭髮的問題，應該諮詢專業皮膚科醫師的意見，以免出現發癢、疼痛或落髮等各種症狀，甚至惡化成脂漏性皮膚炎、接觸性皮膚炎或毛囊炎而不自知。

(中時新聞網)