北市師大校門口嚴重車禍 小黃對撞轎車1受困 09:052020/10/18 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市和平東路一段，師大校門口18日早發生2車對撞嚴重車禍。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市和平東路一段師大校門口，今（18日）上午8時許發生一起嚴重車禍，據三立新聞報導，一輛計程車不明原因與另輛轎車對撞，造成計程車司機當場受困車內，目前消防人員已趕抵現場搶救，詳細事發原因有待進一步調查釐清。 (中時新聞網) #師大 #校門口 #嚴重車禍 #計程車 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紓解車潮 龍鳳漁港聯外道路動土 04:102020/10/18 地方新聞 亞洲旅遊泡泡啟動 紐澳首發 04:102020/10/18 全球財經 北市機車族 不能不知道的4個關鍵字 04:102020/10/18 《旺來報》 新北首創技高雙語學分班 台師大正式開課 12:322020/10/17 生活 限縮令第一天 里長衰成出氣包 04:102020/10/18 生活新聞 馬向國際喊話 重視中天換照案 04:102020/10/18 政治要聞 反制美國技術封鎖 陸出口管制法12／1實施 04:102020/10/18 全球財經 方寧遇疫情遭車禍財去人安樂 04:092020/10/17 娛樂新聞 掛牌領補助 旅行社總公司家數不減反增 07:362020/10/18 生活 收1萬5潑糞保護傘 嫌羈押禁見 04:102020/10/18 社會新聞 社會熱門新聞 夫妻帶小孩住飯店 不減性致激戰2天 曝退房照好想吐 - 社會 夫妻看A片添情趣 驚見女兒變主角 掌鏡男還是和尚 - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 新婚10天入獄 妻找一夜情還產子 綠帽男求償100萬法官不挺 - 社會 女洗澡突被壯男拖出浴室 硬上2次還逼全裸跪路邊 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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