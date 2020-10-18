台北市和平東路一段師大校門口，今（18日）上午8時許發生一起嚴重車禍，據三立新聞報導，一輛計程車不明原因與另輛轎車對撞，造成計程車司機當場受困車內，目前消防人員已趕抵現場搶救，詳細事發原因有待進一步調查釐清。

(中時新聞網)