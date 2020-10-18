2019年7月3日，自強號152車次晚間行駛至台鐵嘉義車站，疑因乘客與票務員發生補票糾紛，鄭姓男乘客情緒激動，在車廂內大吼大叫，竟持刀刺傷 獲報來處理的鐵路警察李承翰的右腹部，造成李員傷重不幸殉職。（圖/取自臉書）

立法院審查明年度預算，民進黨立委賴惠員卻批，年輕鐵路警察訓練不足，揚言凍結預算，警政署長陳家欽、鐵路警局副局長葉爾煙都出面緩頰，但賴惠員仍不為所動。此事引發網友及警界不滿，鐵路勇警李承翰才因裝備不足遭刺死剛滿1年，沒想到賴惠員竟還要凍結預算，直呼「真的是今天公祭，明天忘記欸！」

預算審查會議快結束前，賴惠員突舉手發言，批年輕鐵路警察訓練不足，提案要求凍結1/10預算，認為台鐵、高鐵是國家門面，這些年輕的鐵路警員卻在職勤時滑手機，丟光警察的臉。葉爾煙趕緊緩頰，希望委員給鐵路警察改善空間，陳家欽也說部分新進警力未符合委員期待，但人力真的不足。不過，賴惠員卻堅持，最後4000多萬預算遭凍結5%。

賴惠員此舉點燃警民怒火，網友投稿臉書《靠北警察》，怒批「妳就是在刁嘛，刁這些鐵路警察沒能認出妳民進黨賴惠員大立委，沒有鳴砲立正敬禮跟妳問好啊！」「妳是沒用過LINE交辦助理處理業務工作嗎？是不知道警察長官也是一天到晚LINE不停交辦工作事項嗎？」且憑個人感受完全沒有書面資料就要刪預算，鐵路勇警李承翰才過世滿一年不久，「還真的是今天公祭，明天忘記欸！」

《靠北警察》網友留言，「我遇到的鐵警都很和藹可親欸」「這下有印象了，以後不會投他」「委員上班拿手機出來使用也要扣薪吧」。PTT網友也表示，「賴惠員好大的官威啊」「死幾個鐵路警察都跟賴惠員無關」「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，認為應該增加經費補足人力，完備訓練後再要求記律，但也有人說「你表現爛，老闆要幫你加薪嗎？鐵路警察算爽的」。

網友爆料，賴惠員因關說不成，把鐵路局長找到辦公室罵。（圖／摘自靠北警察臉書）

此外，網友加碼爆料，賴惠員年初因幫一位新生關說調動到南部不成，就把鐵路警察局長叫到辦公室罵，理由是併崗聊天。該網友指出，鐵路警察局調動基本條件是要服務滿1年，那位新生才剛畢業還在實習，就急著關說，這樣打破體制，「一點水準都沒有」。

對此爭議，賴惠員也在臉書道歉，強調沒有刪除預算，而是基於愛之深、責之切的道理，透過凍結少部分預算，來善意提醒員警執勤應更加嚴謹。

民進黨立委賴惠員強調非刪預算，而是透過凍結少部分預算，來善意提醒員警執勤應更加嚴謹。（圖／摘自賴惠員臉書）

(中時新聞網)