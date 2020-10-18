原本不僅貝弗利、路威廉斯、哈瑞爾等快艇球員不爽「可愛」里歐納德耍特權，里歐納德也對貝弗利相當不滿！根據《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯爆料，里歐納德上季早已呼籲快艇棄用貝弗利，趕緊找來一名可以幫忙組織且得分的主控。

「快艇很明顯需要一名真正的控衛，每個人都很清楚這一點，」史蒂芬史密斯在節目上表示，「就連里歐納德都在私底下，也在強烈呼籲快艇高層，趕緊換來一名優質的後衛。」畢竟貝弗利擅長防守，無論得分或組織能力都很不穩定。

「這並非說里歐納德想要看到貝弗利走人，而是貝弗利在本質上，只能算是一名防守好手，可是他的身材太過矮小，往往都要守到對方身材高大的長人，效果並不明顯，」史蒂芬史密斯說，「快艇需要一名可以串聯全隊且得分的後衛。」

不過隨著快艇把助理教練泰隆盧升任總教練，預計快艇下個球季打球節奏變快，球的移動也會變快，是否能讓貝弗利發揮更多場上功能？一切就看泰隆盧怎麼決定，只是泰隆盧向來懂得討好陣中大牌球星，或許很有可能拿貝弗利來當「祭品」！

(中時 )