高雄國道10號末加油站前車禍 2車相撞6人傷 09:132020/10/18 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 18日清晨5時許，高雄市旗山區國道10號末端加油站前，發生2車相撞車禍，6人受傷。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄旗山區國道10號末端加油站前，18日清晨5時發生一起車禍，據ETtoday新聞雲報導，消防隊市資訊指出，現場為2部自小客車車禍，消防局一共出動旗山、美濃分隊共4車8人前往救援，現場6名傷患，均意識清楚，輕傷，由救護車初步處置分送醫院治療，目前車禍原因、肇責歸屬還有待釐清。 (中時新聞網) #國道10號 #車禍 #旗山 #高雄 #加油站 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 禮賓車變登山車 做一休三打零工苦撐 07:532020/10/18 生活 桃園》命大 機車闖入平交道遭撞 男騎士僅有輕微擦傷 03:132020/10/18 社會 年薪10年增6萬 年輕人成家難 04:102020/10/18 財經焦點 新聞早班車》美國安顧問稱 陸尚無力兩棲攻台 07:012020/10/18 政治 入選WBSC名人堂 張簡金鈴獲表揚 04:102020/10/18 運動天地 台人超愛賭 半夜排隊進場試手氣 04:102020/10/18 社會新聞 一天2千趟機場接送歸零 JoinMe搶攻「微搬家」生意 08:002020/10/18 生活 台灣大日月潭花火音樂會 04:102020/10/18 生活新聞 歐洲疫情增溫 奧地利比利時外長相繼染疫 04:392020/10/18 國際 星座理財(10月19日～10月23日)－雙子座（5月22日～6月21日） 逆轉機運 家庭運佳 04:102020/10/18 投資理財 社會熱門新聞 夫妻帶小孩住飯店 不減性致激戰2天 曝退房照好想吐 - 社會 夫妻看A片添情趣 驚見女兒變主角 掌鏡男還是和尚 - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 新婚10天入獄 妻找一夜情還產子 綠帽男求償100萬法官不挺 - 社會 女洗澡突被壯男拖出浴室 硬上2次還逼全裸跪路邊 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。