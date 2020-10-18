高雄旗山區國道10號末端加油站前，18日清晨5時發生一起車禍，據ETtoday新聞雲報導，消防隊市資訊指出，現場為2部自小客車車禍，消防局一共出動旗山、美濃分隊共4車8人前往救援，現場6名傷患，均意識清楚，輕傷，由救護車初步處置分送醫院治療，目前車禍原因、肇責歸屬還有待釐清。

(中時新聞網)

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