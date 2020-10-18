洛杉磯道奇在1勝3負劣勢下連奪兩勝扳平戰局，這兩場都能見到外野手貝茲(Mookie Betts)活躍的身影。勇士猛將歐蘇納(Marcell Ozuna)在第5局擊出的深遠飛球，就是給貝茲跳起來在牆邊接殺，在國聯球隊面前展現他美聯金手套的實力！

當時勇士有跑者在壘上，這一球若打到牆壁保證跑回1分。然而歐蘇納這球的初速不高，貝茲最後一刻才拔腿衝刺，他來不及跑到牆邊就先跳起來，背部撞牆的前一刻將球接到高舉的左手手套裡。貝茲接球後振奮高呼，那球只差一個手掌的高度就會飛出牆外。

官方數據Statcast計算，歐蘇納的右外野飛球在全聯盟其中12座球場是足以成為全壘打的。道奇運氣好，他們是在遊騎兵的新球場Globe Life Field比賽，那一段牆壁碰巧比兩旁高出一截。道奇投手伯勒(Walker Buehler)舉臂向貝茲致敬，歐蘇納只能搖頭苦笑。

貝茲在G5也有一次精采守備，他3局下往前衝刺驚險接殺一顆平飛球。雖然傳本壘來不及，但道奇提出挑戰，主審改判勇士跑者歐蘇納離壘過早，成為一個9-2-5的罕見雙殺！總教練羅伯茲(Dave Roberts)稱讚那是「年度最佳守備」，沒想到貝茲G6又表演一次，而且苦主仍舊是歐蘇納。

(中時新聞網)