創創所主任林卓民表示，該所是實務導向的研究所，未來可自行創業，更是公司創意發想的重要成員！（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

創創所的特色是培養策略規劃能力的專才，並整合企業資源與創意發想，將創意化為商機。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜大學管理學院「創新與創業管理碩士學位學程」(創創所)，培養學生兼具軟硬實力，成為企業需要的「丌型人」！主任林卓民表示，「創創所」是實務導向的研究所，強調「動手做、做中學」，學生來自各專業領域，「參與競賽」是必修科目，未來可自行創業，更是公司創意發想的重要成員！

林卓民表示，靜宜「創創所」所培育的「丌型人」，擁有雙專長、熟悉雙領域、懷有雙視野；更可以跨專長、跨領域、跨視野，除具備基礎的專業知能，還有高附加價值，企業不僅爭相網羅，也是老闆所喜歡的員工類型。有別於一般重視理論的研究所，學生來自不同背景，具備主動學習力，能跨領域學習與合作。

林卓民指出，該所也透過專業課程，教導學生參與國內外創新創意競賽，讓學生瞭解彼此優勢及缺點；熟悉全球重要議題，整合跨界資源，勇敢跳脫舒適圈、不設限，挑戰自我，成為公司創意發想的專才！

林卓民說，創創所的特色，是培養具實務解決，與策略規劃能力的專才；並整合企業資源與創意發想，將創意化為商機；鼓勵學生走入社區，以創意與活動，提升社區營造動能。

靜宜「創創所」雖只成立5年，但在各項競賽中屢獲佳績！以創意發想、團隊合作、實務導向及築夢踏實的精神，榮獲第十屆大專生洄游農村競賽「駐村選手」、第七屆校園創業競賽優選、第三屆新創盃總決賽第2名、樂齡休閒服務與行銷企劃方案競賽指定主題類第3名等佳績。

林卓民強調，創創所培育的人才除可成為企業創意發想的人才，也可自行創業，但受限於學生剛畢業，資金有限，林卓民表示，未來將協助學生朝向創新的微型企業發展。

(中時 )