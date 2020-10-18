大陸人來台灣旅遊最愛看政論節目？知名陸配網紅Lia揭密，其實大陸人來台最想看的是成人頻道，因為這類頻道對大陸人來說既新奇又很有趣，這個答案讓台灣網友都笑翻了，直言很意外。

陸大連陸配Lia日前在YouTube「焦慮主婦Lia」頻道暢談對台灣新聞電視節目的感想。表示她剛來台灣的時候，最喜愛每天窩在家裡看電視，而她最愛看的就是曾被她吐槽的新聞和政論節目，因為像大陸的央視新聞就比較嚴肅和正經，而且一板一眼，哪會見過台灣這種娛樂至上的新聞和政論節目，一開始一看就會看上癮，但看著看著就膩了。

Lia再表示，其實她在大陸基本上不看新聞聯播，而她身邊的朋友除了資深股民會看這類節目來研究國家方向藉機炒股外，幾乎也不會看新聞聯播的。因為大家都知道新聞聯播三部曲：「前10分鐘國家領導都很忙，中間10分鐘，中國人民很幸福，最後10分鐘，外國人民水深火熱。然後，結束」。

「但台灣新聞我看久了」，Lia直言，也跟大陸新聞差不了多少！三分之一的內容就是各個縣市發生的車禍，再三分之一是政治新聞，如立院亂鬥，哪個立委又被砲轟，說唱歌很難聽，再外加一點國際新聞，但台灣國際新聞不外乎是中國、美國、日本發生什麼大事，最後剩下的三分之一就是家庭糾紛、或是路人吵架。順便加帶一點置入性行銷，例如哪邊的銅板美食或是某個粉專爆啥料，網友大讚超貼心之類的。

Lia稱，其實很多人對這個很有意見，但是這在她來看，就是現實啊！一來台灣人口少地方小，社會也相對安穩，那社會問題也就相對少很多。所以新聞媒體也很難做，因為沒有大事發生，因此台灣出了點大事，新聞就能報上一兩個禮拜，所以例如哪裡出了車禍，就要趕緊採訪，還會生出延伸報導。

Lia再指出，新聞媒體畢竟也是一門生意，也須考慮經濟效益和投入產出比的問題。台灣市場小產值也小，電視台也小，所以很難像中美日那樣大電視台一樣都能派一個駐點記者採訪，隨時播報，在成本考量下，當然就是買別人版權來播，這也許就是台灣國際新聞較少的原因之一。她也聽到很多人抱怨，為什麼國際新聞都是美中日？這其實是因為這三個區域影響台灣最大，也是大家最關心的。

不過，在台灣可以看到許多外國頻道，例如BBC和NHK等的國際頻道。Lia接著笑著說，台灣當中有一個類別的頻道，對大陸人來說非常的新奇又很感興趣的，就是成人頻道。以前在飯店做櫃台的時候，經常有大陸的遊客撥電話來櫃檯詢問，有一些還扭扭捏捏不好意思的問說，「你們的成人頻道是免費的嗎？密碼是多少？」其實大家都是成年人，這有什麼不好意思詢問的！是人就有七情六慾，這很正常的，正常人誰不愛看。

(中時新聞網)