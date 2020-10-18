國民黨革實院院長羅智強上月底遭監察院發函，指他2018年參選台北市議員的政治獻金有4筆資料不符，要求限期7天查覆，若涉申報不實可罰6萬至120萬元。因其中3筆不到1萬元、最少是306元，羅怒批監察院「不打老虎，卻能雞蛋挑骨」，嗆聲「直接罰我120萬元」；監察院則指羅「反應過度」，藍綠陣營也紛紛跳進來互轟。

但台北市民政局上週查證4筆捐款者「姓名、身分證統一編號全部相符」，羅認為監察院造假栽贓構陷他，怒批「東廠陳菊，比張天欽還囂張！」要求監察院道歉。

今日羅智強在臉書上發文指出，這陣子綠營權貴群起圍剿羅智強，經過他的全力反擊後打得東廠烏龍現形，從一開始嗆罰6萬到120萬到後來變縮頭烏龜，一會兒說他只是釐清、不涉裁罰；一會兒甩鍋給徐國勇、説一切都是內政部的錯；一會兒又甩鍋給張博雅、説決定抽查的不是她。

但羅志強指出，打退了陳菊、打贏了第一仗，就代表民進黨撤退了嗎？當然沒有，後面他還要應付謝長廷告的100萬，還有蘇嘉全告的200萬；這次羅智強擊退監察院，接下來面對謝、蘇二權貴的出手，他雖對自己的道理有信心，但對司法卻沒有同樣的信心。

但不論如何，他還是會繼續奮戰到底。羅智強表示，他絕不會向東廠力量屈服，東廠來一個打一個！

(中時新聞網)