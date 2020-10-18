隨著前總教練丹托尼不肯續留，前總管莫瑞也以戰績欠佳為由請辭，火箭似乎走到了打掉重練的重要關頭，甚至謠傳「大鬍子」哈登可當交易籌碼換走，不過《休士頓紀事報》資深記者費根跳出來放話，強調交易哈登這件事暫不可能發生！

「打掉重練這件事至少不會發生在今年休兵期，千萬別把賭注押在這上面，我可以堅定這樣說，原因是火箭高層都會通知哈登，讓他了解球隊狀況，且諮詢他對教練，以及其他方面意見，」費根說，「假如打算交易他，根本不會這樣做。」

所以最近謠傳火箭考慮招募七六人明星中鋒恩比德，除了哈登屬於非賣品，其他球員都可當作交易籌碼，就可看出哈登仍在火箭屬於重建核心，才來火箭1年的「忍者龜」韋斯布魯克，恐怕還要擔心自己是否會被交易，更別提其他球員了。

目前火箭陸續找來包含傑夫范岡迪、艾金生、西拉斯、約翰盧卡斯等人面試，企圖從中找尋新任總教練人選，根據費根收到的線報，目前以約翰盧卡斯機會最高，也得到哈登、韋斯布魯克兩大球星力挺，畢竟盧卡斯幫助哈登訓練多年了。

(中時 )