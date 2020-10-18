限時48小時，深入台北超過70個從未免費對外開放的私密空間。從劇場後台、五星級飯店總統套房，到設計工作室、私人豪宅……讓我們重新認識這座城市。

每年秋天，「打開房子（Open House）」全球串聯紐約、墨爾本、米蘭與維也納等近50個國際城市，進行秘密空間體驗活動。根據規範，參與的空間須滿足不對外開放、非公眾區域、免費入場、閒置或秘密場所等5個條件其中一項。

這個從1992年創始於英國倫敦的活動，如今每年聚集超過約200萬總參觀人次。台北首度取得授權，將於11月28至29日舉辦，成為在疫情下全球唯二全面開放實體活動的城市。

從沒有想過，有朝一日會爬上國家戲劇院的屋頂露臺。手腳並用，穿過僅能容納一人的梯道，直達頂端。一瞬間，視野突然變得開闊起來。

第一次從這個視角俯視中正紀念堂廣場，近距離細看戲劇院屋簷走獸與斗栱雕花，兩廳院屋頂共鋪設約50萬片琉璃黃瓦，陽光照射下閃閃發光。

「打開台北（Open House Taipei）」活動前，《alive》採訪團隊搶先開箱國家兩廳院、雲門劇場，打開台灣表演藝術最高殿堂的神秘黑盒子，跟著劇場達人、專業技術人員一窺幕後製作秘辛。

「劇場本身就說著城市的歷史，那些關於人們打造現在與未來的夢想，」國家兩廳院藝術總監劉怡汝說，「它不僅是建築，更反映時代的美學和生活樣貌。」

1987年完工啟用的兩廳院，由建築師楊卓成設計操刀。我們站在戲劇院大廳，比電影《鐵達尼號》場景還誇張的大型樓梯鋪著紅毯，上方牆面出現中式圖騰。

天花板懸吊奧地利施華洛世奇（Swarovski）水晶燈，卻是東方宮燈造型，反射鑽石光芒。高聳的米黃色大理石柱整塊來自義大利礦山，讓柱面的花紋得以連續接合。中式建築與西式音樂廳、戲劇院交會，絲毫不違和。

這棟台北超經典建築，魔鬼藏在細節裡。「我們面對的是無止境挑戰，沒有結束的一天。」劉怡汝說。

第一個挑戰是，聲音。為維護演出品質，兩廳院室內空間看不見一扇窗戶，徹底隔絕外部雜音。只有檐下斗栱旁不易發現的葫蘆窗，悄悄送進新鮮空氣。相較於一般建築牆面厚度約12至15公分，兩廳院牆面厚達25至30公分，確保隔音，牆面打洞更是禁忌。這場聲音保衛戰，做得滴水不露。

連座椅都有細節。每張要價新台幣2萬元的椅子，坐墊底板具有吸音板。兩廳院顧客經營組張詠晶解釋，吸音板用意是讓餘響差異（編按：音源停止後，降低至60分貝所需時間）不受觀眾多寡影響。椅腳有孔洞，做為空調出風口，既可降低一般空調噪音，又能讓空間溫度平均。

第二個挑戰是，達成表演團體出招的「不可能的任務」。例如雲門舞集與藝術家蔡國強合作的《風．影》，上弦月下，穿著白色舞衣的攀岩好手躍上戲劇院屋頂琉璃瓦揭開序幕；《水月》則考驗把水送上舞台，經過精密計算，再從凹槽流出至集水槽，當年為配合舞者體溫，水還須在後台加熱。

一場完美演出，背後是無數幕後工作人員的辛勞。我們打開服裝製作室，空間陳列各種體型人台，符合表演者不同身型。表演途中，一旦服裝出了意外，必須送至裁縫機緊急修補。隔壁的洗衣房，一場演出完接到上百件服裝，立刻清洗、烘衣。統籌管理組林省吾透露，曾遇到舞者眾多的芭蕾舞團，整個樓層走道都掛滿舞衣。

我們躡手躡腳，爬上神秘通路─貓道。從約19.6公尺的高度，俯視戲劇院舞台。貓道可不是貓走的地方，是幕後工作人員的走道區，因為寬度僅容納一人，且須小聲行走，像貓一樣。

眼前62根吊桿，令人眼花撩亂。這是讓舞台布景物換星移的魔法，布幕、燈光懸掛於吊桿，等待劇情需要時放下。技術管理組陳仕愷解釋，吊桿可載重750公斤，約3台直立式鋼琴。

在天花板水晶燈與中央穹頂之上，還隱藏秘密通道。走在錯落的紅色鋼鐵上，舞台和座位區盡收眼底。這裡架設燈具，正面投射舞台燈光，高度約25公尺，舞台上的人變得好小。但我們還是捕獲一個彩蛋：當晚即將演出《李爾在此》的當代傳奇劇場藝術總監吳興國正在舞台走位！

這場「打開兩廳院」的最高潮，登上戲劇院屋頂露台。仙人騎鳳、龍、獅子、天馬與海馬等走獸，安置於屋簷上。傳說走獸能避火、避邪，象徵吉祥如意。

根據《榮耀二五：貼近國家兩廳院的101種方式》記載，傳統建築走獸具有嚴格安置規定，兩廳院的走獸形制，屬最高規格。古代王公貴族才能使用的建築形式，如今藝術不分階級，迎向尋常百姓。

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《商業周刊1718期》

(中時新聞網)