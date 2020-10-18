台大醫院雲林分院推動「休士頓阿波羅計畫」，透過在雲林各社區設立的長青食堂安裝網路遠距視訊設備，並協調在地診所的醫師成立「阿波羅義勇醫師團」，免費關懷據點內長者的健康，並可透過視訊與台大醫院雲林分院醫生聯絡上，以實施進一步醫療或安排轉診。

阿波羅計畫推動2年來，雲林長者急診的使用率降低了20％，住院率也降低了3％，顯示長者身體有問題就及時處理，會降低急診使用率及住院率。台大醫院雲林分院在明年將擴大阿波羅計畫應用在雲林縣100多處長青食堂中。

台大醫院雲林分院副院長劉宏輝表示，在許多鄉村地區的長者，比較缺乏自我照護管理概念，加上就醫不方便，因此他們如果不是遇上大病是不會去看醫生的，像有高血壓、高血脂或營養不均等問題，他們會一直忍著，最後演變成更大的問題。

2018年起，雲林縣政府陸續在各社區設立130個共餐服務舉據點（長青食堂），由政府補助30元，長者只要支付30元即可享用60元的健康餐點，低收入者免費，讓長者走出來，跟其他人多互動，有助身體健康。

配合雲林縣政府的「長青食堂」，台大醫院雲林分院也從2018年起啟動「休士頓阿波羅計畫」，號召在地社區的診所醫師組成「阿波羅義勇醫師團」，他們進到長青食堂裡面關懷長者健康，如果發現有人罹患比較棘手的疾病，便能立即透過視訊直接連線休士頓總部－台大醫院雲林分院，以進行後續的治療事宜。

劉宏輝表示，他們已在13處長青食堂設立阿波羅據點，至今共有470位長者完成衰弱測試，結果顯示，雲林長者有70％手握力和走路速度較台灣長者差，肥胖及高血壓情形也很普遍。

看到這樣的狀況，阿波羅計畫進一步執行包括「每日一蛋、遠距營養、復健、多重用藥指導」等各種介入措施，今年追蹤發現，食堂長者的身體狀況有明顯進步。

(中時 )