香港南華早報報導，解放軍一直對中國大陸東南沿岸升級其導彈基地，一位駐北京的軍事消息人士說，已經在該地區部署了最先進的東風DF-17飛彈。

報導又引述這位不願透露姓名的消息人士稱，東風DF-17飛彈將逐步取代在東南地區部署了數十年的老式東風DF-11和DF-15，「新導彈的射程更長，能夠更精確地擊中目標」。

東風DF-17的最大航程為2500公里，於去年10月1日中共建政70周年大閱兵中首度亮相。報導指出，如今台北進一步靠近美國，並簽署了一系列軍售協議，今年兩岸的關係進一步受到壓力。

報導引述總部位於加拿大的《Kanwa Defence Review》總編輯安德烈·張（Andrei Chang）表示，衛星圖像顯示，近年來福建和廣東的海軍陸戰隊和火箭部隊基地都在擴大。他稱，近年來，東部和南部戰區司令部的一些導彈基地的規模甚至增加了一倍，這表明解放軍正在加緊準備針對台灣的戰爭。

大陸國家主席習近平本月13日才赴廣東的解放軍海軍陸戰隊視察。習近平當時指出，要把全部心思和精力放在備​​戰打仗上，保持高度戒備狀態。

報導指出，海軍陸戰隊13個旅中的10個旅現在已沿東南海岸。一名總部位於北京的消息人士說，海軍陸戰隊總部自2017年以來一直位於廣東潮州，並將在對高雄台灣海軍基地的任何襲擊中發揮關鍵作用。

(旺報 )