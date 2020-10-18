台南古都國際半程馬拉松，今日清晨5時45分鳴槍起跑，現場約1萬5000名跑者熱情響應，因應疫情，跑者在集結區均須配戴口罩，起跑後才陸續收起口罩，台南市長黃偉哲表示，選手出席率非常踴躍，證明民眾希望跑出健康，明年古都馬仍會積極辦理，黃偉哲也開心揮手為參賽選手加油，歡迎大家路跑之餘順遊台南。

賽事在台南市長黃偉哲等人鳴槍後，由半馬組率先出發，健康休閒組有不少民眾全家報名參與，另也有學校組隊報名參賽。

古都馬以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名，因疫情關係從3月1日延到10月18日，等半年多終於如期開賽，仍吸引1萬5000名跑者熱情參賽。今年賽事共分為半程馬拉松組(21.0975km)、路跑組(10km)及健康休閒組(5km)三個組別，其中半馬組不但提高第一名獎金至5萬元，更新增國內排名獎金，吸引許多好手前來挑戰。

活動現場為顧及選手健康及共同防疫，主辦單位設置3個出入口並實施體溫測量，所有進入會場者皆須配戴口罩，所有選手在不跑步時，無法維持戶外社交距離1公尺者皆須自行配戴口罩。

今日半馬組17.5公里處的美食大道提供蜜滷全雞、德國豬腳、安平蝦餅、紅豆薏仁、虱目魚丸、多項蜂蜜滷味、台灣馬卡龍等多樣台南名產小吃美食，回到主會場還有半馬組及路跑組限定的迷客夏冰涼牛奶，為跑者補充滿滿的能量。

為響應環保，賽道沿途皆設水站，會場更特別設置ECOCO智慧回收機，鼓勵民眾將賽事常見水瓶(PET保特瓶)回收兌換購物金；對於響應搭乘接駁車選手，則在接駁巴士中安排1輛雙層觀光巴士，讓選手們可以從不同的視角認識台南。

(中時 )