球賽由勞工局長吳威志（左）親自為比賽發球，為球賽揭開序幕。（陳世宗攝）

參加比賽的移工朋友們，從今天上午開始展開一系列的龍爭虎鬥。（陳世宗攝）

台中市政府勞工局於18日在台中市朝馬專用足球場，舉辦「2020 Give me five第五屆移名驚人 中台灣國際移工球類競賽」，由勞工局長吳威志與外交部中部辦公室翁瑛敏處長及4國辦事處代表等，共同為參賽隊伍加油打氣。勞工局指出，今年共吸引48隊320位優秀選手參加，活動中並安排政令有獎徵答及開場表演，讓熱鬧的現場high到最高點。

勞工局長吳威志表示，本次活動有足球、籃球及羽球共計48隊角逐各項榮耀獎項，希望透過風靡全球的足球、籃球及羽球比賽，讓外國朋友們以球會友，友善交流，也讓不同國籍移工相處更加融洽，更期許台中市能成為發揚移工運動賽事的必訪之地。

吳威志說，因往年所提供賽事直播服務受到廣大的移工朋友熱情回應，為回饋廣大的移工朋友，今年也提供專業足球直播主隨時進行賽程直播，讓無法到場加油與欣賞球賽的朋友們，也能透過直播服務感受到現場比賽激烈的氛圍；並隨機抽出參與直播的移工朋友1份神秘禮物，為活動注入一股趣味性的歡樂，現場移工朋友臉上充滿笑容，更縮短國籍間的距離。

主辦單位指出，報名參加比賽的移工朋友們，從今天上午開始將展開一場激烈的龍爭虎鬥，經過一整天揮灑陽光汗水後，獲勝的隊伍將於下午頒獎，並邀請這些隊伍及選手站在頒獎舞台上，享受眾人的祝賀與各類獎項的頒發。

吳威志強調，透過本次活動傳達感謝移工朋友對中市產業競爭力付出的努力，且隨著中市移工朋友逐漸增加，市府也更加重視對外國朋友的關懷與照顧；透過辦理多元活動，鼓勵移工朋友參與休閒活動，協助其適應在臺工作生活，打造本市為宜居移居且友善熱情的國際城市！

(中時 )