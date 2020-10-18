1歲男童逛公園迷途警協助返家。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

家住台北市一名1歲多才剛會走路的曾姓男童，17日下午與父母一起回到桃園外婆家，男童跟著外婆一起到住家旁平鎮雲南文化公園遊玩，沒想到一個不留神，男童竟與外婆走散，小男童一個人站在路旁嚎啕大哭、不知所措，幸好有熱心民眾與暖心女警的協助，才讓小男童得以平安返家。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，平鎮龍岡地區是早期異域孤軍轉進臺灣的落腳處，居民大都是從緬甸、寮國、泰國交界轉進的孤軍及眷屬，而1歲曾姓男童的外婆住家，恰好鄰近具有異域特色的雲南文化公園，外婆也因曾姓男童回來探望，高興的帶著男童前往公園內遊玩，但男童卻因外婆與公園內熟識鄰居交談時，自顧自地與外婆走散，最後嚇得站在路旁大哭。

曾姓男童被路人發現後，趕緊將男童帶到鄰近的龍岡派出所請求協助，女警陳美萱見狀立即上前安撫小男童情緒，並準備餅乾零食讓男童食用，派出所內的警犬SAFE也搖著尾巴跑來男童身邊耍寶賣萌，頓時紓緩了男童緊張無措的心情，1歲多的曾童雖無法表達年籍，警方研判家人應該還在公園附近。

就當員警在公園附近挨家挨戶查訪時，1名老婦人突然衝出攔下員警，焦急的問著員警有沒有看見一名小男童，原來該名老婦人為男童的外婆，最後得知小男童平安無樣後，隨即衝進派出所內抱起孫子，紅著眼眶頻頻向警方道謝，還好有熱心民眾的發現，加上員警及時保護、安置男童，並沒有發生意外，也讓男童家人全都鬆了一口氣。

(中時 )