大魯閣新時代即日起至11月2日舉辦muse動漫淘樂園動漫展，滿3500元即可兌換電影票，17日特別邀請知名Youtuber「咪妃」Cos當紅人氣動漫《鬼滅之刃》中的主角妹妹「竈門禰豆子」(大魯閣新時代提供／馮惠宜台中傳真)

鬼殺隊的成員們集合啦！muse動漫淘樂園動漫展即日起到台中大魯閣新時代購物中心登場，日前更是特別邀請到擁有近58萬粉絲的知名Youtuber「咪妃」扮演當紅人氣動漫《鬼滅之刃》中的主角妹妹「竈門禰豆子」，現場大跳抖音爆紅神曲「戀愛循環」舞蹈，讓台下粉絲尖叫聲不斷。

咪妃玩Cosplay超過10多年，是台灣相當知名的Coser，曾扮演許多膾炙人口的角色，像是英雄聯盟中的凱特琳、阿璃等，而被問到這次活動為什麼會特別想Cos禰豆子，咪妃逗趣的回答說：「因為在家中也是妹妹，但我哥哥跟炭治郎個性差太多了，變鬼會被掐昏一次吧！」、「Cos內子口(禰豆子)算簡單，咬竹子是重點，只是每次都會一直流口水」惹得全場哄堂大笑！

不只是Cos妝扮而已，咪妃更帶來兩分鐘抖音洗腦歌曲《戀愛循環》宅舞翻跳，原唱花澤香菜甜美聲線，搭上咪妃的可愛舞步與軟萌動作，萌到爆表！錯過這場的咪粉們，還可在10月25日前至大魯閣新時代FB粉絲團參加抽獎，還有機會可以將咪妃簽名帆布帶回家。

「muse動漫淘樂園」於大魯閣新時代的展期至11月2日，民眾可免費入場！現場打造了鬼殺隊迷最引頸期盼的《鬼滅之刃 劇場板 無線列車篇》主題場景，要和大家一起揮舞此刀，斷絕夢魘！同時也重現《工作細胞 特別上映版-強『菌』來襲！人體”腸”道大騷動！！》與《刀劍神域》動畫經典合影互動區！

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