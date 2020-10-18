近日大陸央視連續三天報導台諜案，大陸官媒《人民日報》又刊登文章警告台灣情報部門立即停止針對大陸的情報滲透活動。對於陸委會批評大陸接二連三以濫捕、編造子虛烏有的劇情進行政治炒作，北京學者回批是故意把水攪渾，並藉機進一步製造兩岸對立。

環球網17日刊出北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣文章。李振廣指出，台諜案的新聞，毫無疑問是對台灣近期屢屢挾洋自重把兩岸關係推向緊張對峙的嚴重警告，同時也是剔除兩岸交流中的害群之馬，還兩岸交流一片淨土，確保兩岸交流健康發展的必要舉措。

他說，台灣陸委會不僅不主動汲取教訓加以改正，反而企圖藉機歪曲間諜案，進而加以炒作，製造兩岸新的對立。針對大陸關於間諜案的報導，台灣陸委會發言人罔顧事實，倒打一耙。

對於陸委會發言人邱垂正提醒台灣民眾注意「參與兩岸交流將出現潛在的風險」，李振廣說，台諜在大陸活動被抓，事實俱在，證據確鑿，陸委會借間諜案公然歪曲事實，欺騙、誤導、恐嚇台灣民眾，企圖煽動台灣民眾對大陸的仇恨及對兩岸正常交流的恐懼。

另一方面，他又批評，陸委會自身無法確認149位台灣人在大陸的行蹤，就公然稱他們在大陸失蹤，但事實上，很多所謂的「失聯台胞」已經與家人取得聯繫或返回台灣。一些台胞在大陸成為涉案人員，大陸偵查機關也都按規定，將涉案人員關押地點等情況通知家屬，並為涉案者聘請律師。

他稱，民進黨執政以來，台陸委會不再是兩岸關係和平發展的推動者，卻成了民進黨惡化兩岸關係的重要幫兇和兩岸對抗的製造者。

(旺報 )