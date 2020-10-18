A Derrick Rose trade to the Lakers is a lot more likely to happen this offseason than it was during the trade deadline, per @SeanDeveney



LA decided against a Rose trade last February because they predicted a strong buyout market and didn’t want to force a trade. pic.twitter.com/XnRK4RbEm4 — Top Ball Coverage (@TopBallCoverage) October 17, 2020

在湖人今年順利搶下隊史第17冠後，接下來該如何補強備受外界關注，《Forbes》記者德文尼18日爆料，今年NBA交易截止日前夕就已傳出考慮加盟湖人的活塞後衛「飆風玫瑰」羅斯，或許很有可能在接下來休兵期間真正達成加盟共識。

「我認為在今年1、2月期間，湖人與羅斯並未認真考慮加盟事宜，」德文尼引用一名匿名總管說法，「湖人當時不願做出大動作，因為他們感覺可在買斷球員市場有所斬獲，活塞的想法也很類似，畢竟羅斯上季待在活塞打得也很開心。」

「所以當時只是雙方都有興趣，卻沒考慮認真談判。但到了現在，一切事情都產生改變了，兩隊都處在更可能讓交易成真的位置上。」畢竟羅斯這名史上最年輕的年度MVP得主，近年逐漸突破傷痛困擾，且在灰狼、活塞等隊表現都不錯。

其實湖人潛在目標不僅羅斯，還有曾效力過湖人的爵士後衛克拉克生，以及雷霆中鋒諾爾、魔術後衛奧古斯丁、老鷹後衛傑夫提格、拓荒者中鋒懷塞德等人，究竟湖人該怎麼補強？能否續留霍華、馬基夫莫里斯、隆多等奪冠功臣？目前充滿變數。

(中時 )