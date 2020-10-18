身體保固期只有四、五十年，40歲以後，身體的骨骼肌每十年會流失百分之八，如果肌肉質量持續減少，將造成肌肉力量不足，進而影響生理活動，因此會有體力衰退、走路速度緩慢、手無力的情況，也比較容易跌倒、骨折、失去獨立生活功能。除了生活品質降低，也間接提高死亡率。

存骨本也要存肌本

阻抗型運動是針對特定肌肉施加重量訓練，常見的有肌肉伸展、舉重等。若想鍛鍊手臂可以舉啞鈴或雙手推牆壁；若想訓練下肢肌力可以坐在椅子上或床上懸空抬腿；若想訓練核心肌群可以隨時提醒自己抬頭挺胸、縮下巴及縮小腹。每星期2到3次，每次30分鐘的阻抗型運動，可促使肌肉力量和生理表現進步。

圖／彈力太極養肌操介紹

訓練肌肉力氣、增加肌肉量的肌力訓練與維持平衡的伸展運動為主，像是打太極拳；老人家更應在安全的前提下，搭配彈力帶練習伸手、抓握、擴胸，抬腿、舉高、撐久，待肌肉有力之後，再配合快步走的訓練，幫助增加肌肉量。運動必須有長續性，增長肌肉並非一蹴可及，而是在打一場長期抗老防病的戰爭，越早設法掙足本錢，才能讓自己老了之後活得更健康。

老年人駝背、走路緩慢、手無力，大家常把這些症狀誤以為是老年人自然老化的現象，但是這也有可能是骨骼肌減少症（簡稱肌少症）的症狀。

肌少症會影響身體功能與獨自生活能力，且提高跌倒和骨折的風險，喪失肌肉力量是造成行動障礙的元兇，動起來，鍛鍊你的肌肉和骨骼，活力無齡的健康生活現在就開始。存『骨本』也要存『肌本』喔！

作者簡介/彰化基督教醫院復健醫學部物理治療師

(中時新聞網)