高雄市前市長韓國瑜的路平政策讓不少民眾相當有感，罷韓後新政府上任，路平也成了關注焦點。網友實際到小港區測試路況，補過的路面坑坑洞洞，且一個路口就有3個水溝蓋，就怕下雨天容易發生意外。

臉書粉絲專頁《比特王》PO出一段影片，開車經過小港區學府路，路面上除了有補過的痕跡外，光是一個路口就有3個水溝蓋，再往下開，補過的路面凹凸不平，路面慘不忍睹，忍不住想問「車流量這麼大，路面這麼爛，市民安全嗎？」

小編指出，這樣的路況可能全台灣都會看到，只想提醒全台灣的縣市長們，路平很基本很簡單，「你可以說是里長的工作，也請你們把里長的基本工作做好，好嗎？」給市民一條安全的回家路。

網友看完影片後表示，「高雄真爛」「建議可以去生日公園旁的文橫二路，一路往青年路方向看看，也是慘不忍睹」「我旁邊就是小港的沿海路，以前鋪完兩個月沒大雨一樣翻。川伯監工的～大雨過了，一樣美美的」「很多條路都這樣，機車道長長一條補丁痕跡，還有高低差」「個人在這區吃頭路，約兩三天就會經過一次，只能說一堆人看路不清，識人也不明」「高雄人自己選的⋯⋯沒辦法」。

(中時新聞網)