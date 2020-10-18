安心旅遊補助至10月底，台中市政府再衝一波好康！即日起再祭出「安心旅遊加碼送」活動，加贈遊客每房新台幣400元的好禮，包含五星級飯店餐券、台中特色辦手禮、泡湯券、觀光工廠通用券等禮品，民眾分享好康，還有機會獲得「一年免費泡湯券」等大獎！

安心旅遊補助10月進入最後一波，台中市政府觀光旅遊局全力衝刺，除了中央補助每房折抵新台幣1000元，再祭出「安心旅遊加碼送」，贈送每房新台幣400元好禮，凡於10月份入住台中精選安心旅宿的遊客就能於現場抽紅包，獎品包括福華、兆品、全國、星享道等五星飯店餐券；清新、日光、谷關、神木谷等溫泉泡湯券；還有安妮公主花園、麗寶樂園天空之夢、寶熊漁樂碼頭等五大觀光工廠通用的入園券；以及聞名全台的鳳梨酥、芋頭酥、太陽餅等台中糕餅伴手禮。

觀旅局長林筱淇並推薦個人喜好景點，包括到第二市場花新臺幣100元即能品嚐到濃濃的台中味美食；台中歌劇院則可感受藝術的薰陶；有最美藥局之稱的「台中分子藥局」，打破大眾對藥局的傳統印象，以時尚裝潢、典雅空間爆紅，也是網紅熱門打卡景點；夜間則可逛東海藝術街商圈、美術園道商圈、一中商圈等，探訪台中商圈特色。

另，除了安心旅遊加碼送的好康優惠，民眾上「大玩台中-台中觀光旅遊局」粉絲專頁，將該訊息分享給親朋好友，還有機會獲得「一年免費泡湯券」，還有Airpods、免費住宿券、人氣伴手禮及IG熱門觀光工廠商品等好禮。詳情可上臺中市政府觀光旅遊局網站及「大玩台中-台中觀光旅遊局」粉絲專頁查詢。

(中時 )