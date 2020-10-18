新北市重陽節敬老禮金昨（17）日開始發放，新北市長侯友宜今至中和區關心長者們領取情況及慰勞工作人員，媒體問侯對中央宣布公費流感疫苗暫緩50歲至64歲無高風險慢性病成人接種，昨天中和、板橋出現大排長龍情形看法，侯友宜表示，秋冬季節很多民眾擔心感染到流行性感冒，加上中央希望不分批就開始來打，我們就預判很多人會搶打，這次確實民眾非常踴躍施打流感疫苗，以致在供應上，中央確實配發不足。

侯友宜說，疫苗不足，地方有很多聲音，包括里長、鄰長已經通知里民來，卻沒辦法施打，當然會有些聲音，這些聲音我們都會聽進去，適時向中央反映，新北已配合中央調整步伐，施打的時間、梯次不變，但先以高風險族群，65歲以上、國小以下6個月以上優先施打，50到64歲的民眾要等疫苗再度補充後再施打，給民眾帶來困擾和不便，希望大家多多體諒，確實中央的疫苗是不足的，中央已經在調整，快速採購疫苗，希望採購到後，我們就立即來施打。

(中時 )