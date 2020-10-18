香港政府政務司司長張建宗今日發表網誌，回應大陸國家主席習近平要求促進粵港澳青少年交往，增強對國家的向心力。他表示，期望學校會在《中華人民共和國憲法》和《香港基本法》教育的基礎上，做好國歌及國家安全教育工作。
張建宗表示，香港是國家不可分離的一部分，幫助青年人認識國家和融入國家發展刻不容緩，希望學生認識、尊重和愛護自己國家，培養成為負責任的國民和公民，並加強其國家安全意識和守法意識。
他指出，推行國民教育是學校應有之責，期望學校會在《憲法》和《基本法》教育的基礎上，做好國歌及國家安全教育工作，政府亦會繼續透過教師培訓、全方位學習活動、學與教資源等多重進路，支援學校及教師。
張建宗又提到，近年不少香港學生選擇到大陸內地升學，計至今年7月，在大陸大學和研究院就讀的香港學生約1.62萬人。
另外，香港教育局自2017／18學年起，每年提供約10萬個交流名額，足夠讓學生在中小學階段最少各獲一次到大陸內地交流的機會，行程包括粵港澳大灣區及多個「一帶一路」相關的內地城市，亦會安排學校探訪。
(旺報 )
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