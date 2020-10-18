NCC將於10月26日舉辦中天新聞台換照聽證會，外傳高層心意已決要讓中天無法過關。國民黨立委賴士葆說，昔日反媒體壟斷的領頭的要角之一林麗雲，成了反媒體壟斷後最大受益人，當上NCC的委員，還要當握有生殺大權的主持人。

賴士葆說，當年反媒體壟斷被民進黨操作成單一只反旺中集團，而當時領頭人之一的林麗雲，後來當上了NCC的委員，成為最大受益人。且林麗雲跟王維菁兩位NCC委員在總統府洩密文件中被指「這兩個人偏綠，可以配合處理中天」，不但不迴避，還要當握有生殺大權的主持人。

林麗雲說當年反旺中不是針對個案，賴士葆批評，林現在變成有權力的執法者，說要保護的是多元的言論自由，如果把中天電視台關掉，台灣充斥親綠的媒體，「就是要保障一言堂的言論自由，絕非多元的言論自由。」

NCC的主委陳耀祥說黨政軍退出媒體以及NCC成立都是民主化歷程，NCC委員有任期保障就是為了維持獨立性抵抗各界政治壓力。賴士葆反批，不知道陳耀祥是太天真還是裝迷糊？明明黨政的黑手已經伸進媒體操弄，否則有任期保障的前主委詹婷怡怎麼會因為蘇貞昌的一句話就被請辭呢？

賴士葆也指出，NCC副主委翁柏宗說維護媒體市場多元，保障言論自由與多元文化呈現是核心價值，這些義正嚴詞的話大家都牢記在心，那麼10月26日中天的聽證會上，全國民眾要逐一的檢驗這些所謂的核心價值如何落實。「中天電視台的去留讓我們檢驗到底NCC是真正的獨立機構或是民進黨的附隨組織。」

(中時 )